Beyoğlu'nda korkunç olay! 60 yaşındaki adam bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulundu! Oğlu gözaltında

Beyoğlu'nda 60 yaşındaki bir adam yaşadığı evde bıçaklanarak ölmüş halde bulundu. Babasının öldüğünü 2 saat sonra ihbar eden ve uyuşturucu kullanması nedeniyle babasıyla kavga ettiği öğrenilen oğlu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayın cinayet olduğu şüphesi üzerinde duruyor.
Olay, dün saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Osman Yelken, birlikte kaldıkları evde babasının kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını ve vücudunda kan izleri ile kesik olduğunu ihbar etti.
KARNINDAN 2 KEZ BIÇAKLANMIŞ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 60 yaşındaki İbrahim Yelken'in bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda karnından 2 bıçak darbesiyle öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine detaylı çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde bir süre gözyaşı döken oğlu Osman Yelken'i gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.