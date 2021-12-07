Çorap yaşattı

Bursa Uludağ'da önceki gün zirve noktasına doğru yürüyüş yapan amatör dağcılar Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49), ölümden döndü. Havanın eksi 10 dereceye inmesi ve şiddetli fırtına nedeniyle mahsur kalan 3 genç ilk olarak kardan barınak yaptı. Daha sonra Jandarma ve AFAD ekipleri ile irtibatta geçen 3 dağcı, Zirvetepe'deki kulübeye sığındı. Ancak soğuk büyük tehlikeydi. Çoraplarını çıkardılar, kazaklarla birlikte yaktılar. 3 arkadaş, whatsapp üzerinden sesli kayıtla sürekli ekiplerle irtibatta kaldı.

BÜYÜK KORKU

Konumlarını atan gençlerin bulundukları bölgenin de sinyali belirlendi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK ve ANDA'ya bağlı 71 kişilik ekip, 14 saat sonra dağcılara ulaştı. Sabahın ilk ışıklarıyla kurtarma ekipleri üç şahsı alıp bir müddet yürüttükten sonra araçlara alarak Oteller Bölgesi'ne getirdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Canbolat, "Üç kişini de sağlık durumları iyi. Zamanında ulaşıldı. Herhangi sorunları görünmüyor" dedi.