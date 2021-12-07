Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Çorap yaşattı

    Uludağ’da mahsur kalan 3 dağcı, 71 kişilik ekibinin 14 saatlik operasyonuyla kurtarıldı. Eksi 10 derece soğukta donmak üzereyken zirvedeki kulübeye sığınan dağcılar, çorap ve elbiselerini yakarak hayatta kaldı.

    Çorap yaşattı

    Bursa Uludağ'da önceki gün zirve noktasına doğru yürüyüş yapan amatör dağcılar Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49), ölümden döndü. Havanın eksi 10 dereceye inmesi ve şiddetli fırtına nedeniyle mahsur kalan 3 genç ilk olarak kardan barınak yaptı. Daha sonra Jandarma ve AFAD ekipleri ile irtibatta geçen 3 dağcı, Zirvetepe'deki kulübeye sığındı. Ancak soğuk büyük tehlikeydi. Çoraplarını çıkardılar, kazaklarla birlikte yaktılar. 3 arkadaş, whatsapp üzerinden sesli kayıtla sürekli ekiplerle irtibatta kaldı.

    BÜYÜK KORKU
    Konumlarını atan gençlerin bulundukları bölgenin de sinyali belirlendi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK ve ANDA'ya bağlı 71 kişilik ekip, 14 saat sonra dağcılara ulaştı. Sabahın ilk ışıklarıyla kurtarma ekipleri üç şahsı alıp bir müddet yürüttükten sonra araçlara alarak Oteller Bölgesi'ne getirdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Canbolat, "Üç kişini de sağlık durumları iyi. Zamanında ulaşıldı. Herhangi sorunları görünmüyor" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ticari krediler 112 milyar TL arttı
    Haberler Yaşam Çorap yaşattı
        SON DAKİKA