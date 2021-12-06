Amatör dağcılar nasıl hayatta kaldı? Uludağ'da mahsur kalan dağcıların kardan bir mağara yaptıkları ortaya çıktı



OTELLER BÖLGESİNE GETİRİLDİLER

Günün aydınlanmasıyla arama- kurtarma ekipleri Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömür Büyüköztürk ile birlikte inişe geçti. Yoğun sis ve fırtınanın etkili olması nedeniyle güçlükle yürüyen ekipler ve 3 dağcı saat 09.45 sıralarında oteller bölgesine getirildi. Bilinci açık olan 3 dağcı, daha sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

'İGLO YAPARAK HAYATTA KALDIK'

Bursa Uludağ'da, dün zirve tırmanışı yaptıkları sırada mahsur kalan ve JAK timlerince 14 saatte kurtarıldıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 amatör dağcıdan Ömür Büyüköztürk, "Çok zor şartlarda kaldık, 14 saat oradaydık. Çok şükür kurtulduk" dedi.

Ali Can ise sağlık durumunun iyi olduğunu ve iglo (kardan ev) yaparak, hayatta kalmayı başardıklarını söyledi.