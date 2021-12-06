Amatör dağcılar nasıl hayatta kaldı? Uludağ'da mahsur kalan dağcıların kardan bir mağara yaptıkları ortaya çıktı

Bursa'da yaşayan Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömür Büyüköztürk Uludağ'a zirve tırmanışını yapmak için dün sabah saatlerinde yola çıktı. Büyük zirve ile küçük zirve arasındaki bir noktada Ali Can'ın ayağı burkuldu.
Yoğun sis, fırtına ve Ali Can'ın yürümeyecek durumda olması nedeniyle mahsur kalan dağcılar, saat 15.00 sıralarında cep telefonuyla durumu jandarmaya bildirdi.
Harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma ( JAK) ekipleri, kurtarılmayı bekleyen dağcılara ulaşmak için zirve tırmanışına geçti. Ancak JAK ekipleri, yoğun sis ve fırtına nedeniyle mahsur kalanların bulunduğu bölgeye güçlükçe ilerleyebildi. Bunun üzerine AFAD, NAK, ANDA, UMKE ve AKUT ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ömür Büyüköztürk'ün tırmanış yaptıkları sırada çektiği görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ortaya çıktı.
KARDAN MAĞARA YAPMIŞLAR
Yaklaşık 100 kişilik ekip, mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için sıfırın altında 5 derece sıcaklıkta yoğun çaba harcadı. Ekipler, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede ilerlemekte güçlük çekti.
Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi almak için Uludağ Oteller Bölgesi'ne gelen ve ayağı burkulan Ali Can'ın ağabeyi Fahrettin Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kardeşim her hafta dağa tırmanır. Saat 15.00 sıralarında 'Yoğun sisten dolayı mahsur kaldık' diye mesaj attılar. Kardan bir mağara yapmışlar. En son bir saat önce irtibat kurduk. Jandarma ekiplerine konum atmışlar" dedi.