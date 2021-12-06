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    • Yaşam
    • 06.12.2021 22:05
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    • 06.12.2021 22:05
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    Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 80 düzensiz göçmene Türkiye'den yardım eli

    Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 80 düzensiz göçmene Türkiye'den yardım eli geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir kara sularında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Çeşme ve Seferihisar açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 80 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.



    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yine Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında Yunanistan unsurlarınca Tük kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen ile Karaada kuzeyinde Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanları ile karaya çıkan 1 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.



    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİLER
    Ayrıca Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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