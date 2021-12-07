Ancak ikna olmayan gelini, iki çocuğunu da kayınpederine getirip, bırakıp gitti. Önceki gün bir komşusuna "Yeter artık, bu gidişle sonunda kendimi de karımı da öldüreceğim" diyen İsmail Çakır, dün sabah cinnet getirdi. Önce eşi Zehra Çakır'ı (40) öldüren İsmail Çakır, ardından da aynı tabancayla intihar etti.