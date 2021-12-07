Son dakika haberi... Diyarbakır, Kayseri ve Adana'da erkek şiddeti: İki kadın ve bir çocuk öldürüldü...
SABAH'ta yer alan habere göre, Diyarbakır'da cinnet getiren Mahmut Bozkurt (40) eline aldığı bıçak ve makasla eşi Sabika Bozkurt (29), oğlu Muhammet Semih Bozkurt (18) ve kızı Elif Bozkurt'a (14) saldırdı.
Çığlıklar üzerine eve koşan komşuları, anne ve çocuklarını kanlar içinde buldu. Babasının boğazını kestiği belirlenen Muhammet Semih öldü. 25 yerinden bıçaklanan Sabika Bozkurt ve çeşitli yerlerinden bıçaklanan Elif Bozkurt ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.