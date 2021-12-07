Bitkisel hayata giren Nesliahan Köse pes etmedi! Konser verecek

Bursa'da yaşayan Neslihan Köse 2001'de karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu banyoda bayıldı. Duran kalbi, Radyoloji Uzmanı olan annesi Hale Kabacaoğlu'nun çabasıyla çalıştırıldı.

Komaya giren ve beyin hücrelerinin öldüğü belirlenen genç kız, annesinin desteğiyle hayata sarıldı. Eşinden boşanan anne Hale Kabacaoğlu, bitkisel hayattaki kızına Mozart'ın parçalarını dinletip, hikayeler anlattı. Ve Neslihan, aylar sonra hafızası silinmiş bir şekilde gözlerini açtı. Hatırladığı tek şey, sevdiği şarkılardı...

İLK KONSERİNİ VERDİ

O dönem 21 yaşında olan kızına yeniden konuşmayı ve yemek yemeyi öğreten anne kızını hayata bağladı. Şarkı söylemeyi çok seven Neslihan, 2 ay önce Türk sanat müziği korosunda eğitim almaya başladı.

Önceki gün de ilk solo konserini vererek annesine duygu dolu anlar yaşattı... 1 saat sahnede kalan Neslihan, "Çok mutluyum. Ben bu kadar başarı elde edemezdim. Annemin ve Rüştü Hocamın sayesinde oldu" diyerek duygularını anlattı.