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    Ankara'da korkunç olay! Tefecilerin ağına düşen taksici intihar etti

    Ankara'da geçtiğimiz günlerde tefecilerin ağına düşen taksici Bünyamin T., borcunun tamamını ödemesine rağmen ekmek teknesi olan taksi üzerindeki ipoteği tefeci kaldırmadı. Tefecilerin tahsilatçısı "Çamur" lakaplı Arif U.'nun tehditlerine maruz kalan Bünyamin T. daha baskılarına daha fazla dayanamadı ve mektup hazırlayarak intihar etti.

    Çamur operasyonu

    Ankara'da geçtiğimiz günlerde tefecilerin ağına düşen taksici Bünyamin T., borcunun tamamını ödemesine rağmen ekmek teknesi olan taksi üzerindeki ipoteği tefeci kaldırmadı.

    Tefecilerin tahsilatçısı "Çamur" lakaplı Arif U.'nun tehditlerine maruz kalan Bünyamin T. daha baskılarına daha fazla dayanamadı ve mektup hazırlayarak intihar etti. Tefeciler bu seferde Bünyamin T.'nin çocuklarına ulaşarak 120 bin lira aldı. Taksici Bünyamin T.' nin intihar etmeden kaleme aldığı mektuba TAKVİM ulaştı.

    Mektupta, "Ben çocuklarımın yüzüne bakamıyorum. Ölümünden tefeciler sorumlu. Ben bunları bilsinler diye yazdım" ifadeleri yer aldı..Tahsilat sorunu yaşadıkları mağdurların üzerine ise 47 suç dosyası bulunan "Çamur" lakaplı Arif U.'nun çok tehlikeli olduğu belirtildi.

    Arif U. ayrıca Gölbaşı ilçesinde bulunan varlıklı isimleri Mogan Gölü kenarında silahla tehdit ederek senet imzalattığı belirtildi.

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    Haberler Yaşam Ankara'da korkunç olay! Tefecilerin ağına düşen taksici intihar etti
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