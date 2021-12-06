İntihar eden taksicinin ölümündeki gizemi geride bıraktığı mektup çözdü: Beni mahveden tefeciler!

İNTİHAR EDEN TAKSİCİNİN MEKTUBU OPERASYONU BAŞLATTI

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işin peşini bırakmayarak intihar mektubunda adı geçen 5 tefeciye yönelik çalışma başlattı. Mali polisin teknik ve fiziki çalışmasında galeri ve emlak işi üzerinden tefecilik yaptıklarını tespit etti. Tefecilerin polise yakalanmamak ve delil bırakmamak için tefe parası veren ile ipotek koyan kişileri ayrı ayrı seçtiğini, icra takibini ise 3'üncü kişiler üzerinden başlattıklarını belirledi. Tefeciler uyguladıkları bu yöntemle 16 kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı.