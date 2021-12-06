Faciaya ramak kaldı! Turisti öldürmeye kasteden taksinin özrü kabahatinden büyük: Ben orada kadından kurtulmaya çalıştım

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne giderek işe iadesini talep eden Doğan Polat "UKOME'ye gidiyorum, suçsuz olduğumu söylüyorum. UKOME bana, 'gidin bana dava açın ben size tazminat ödeyeyim' diyor. Böyle bir dünya var mı? Böyle bir adalet yok. Beni bu yaştan sonra kim işe alacak. Mesleğimden oldum birde küfüt yiyorum. Benim bu zamana kadar birtane şikayetim yok. Sosyal yardımlara başvuracağım. Hanımla aramız açıldı. Bana, 'neden aldın yolcuyu' diyerek kızıyor. Her kafası güzel olanı biz taksiye almasak ne olacak. Ben mesleğimi geri istiyorum. Biz emekçi adamlarız. Ben mağdurum ben sadece şoför kartımı istiyorum" diye konuştu.