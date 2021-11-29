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Taksiyle akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı! Bakın nereye gizlemişler...

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar sürerken Denizli'de akılalmaz bir olayla karşılaşıldı. Ticari taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi narkotik polisi tarafından suçüstü yakalandı. Arama yapan polis, taksi yazan tepe lambasının içine gizlenmiş şekilde 90 gram eroin ele geçirdi.

29.11.2021 18:47 - Son Güncelleme: 29.11.2021 18:49
Taksiyle akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı! Bakın nereye gizlemişler...

Zehir tacirlerinin yeni yöntemi pes dedirtti.

Denizli'de ticari taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi narkotik polisi tarafından suçüstü yakalandı.

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Taksiyle akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı! Bakın nereye gizlemişler...

TEPE LAMBASINDAN ÇIKTI

Arama yapan polis, taksi yazan tepe lambasının içine gizlenmiş şekilde 90 gram eroin ele geçirdi.

Taksiyle akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı! Bakın nereye gizlemişler...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden kente taksiyle uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon yaptı.

Taksiyle akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı! Bakın nereye gizlemişler...

Narkotik polisi, geçtiğimiz cumartesi günü Ankara karayolunda yaptığı operasyonda içinde 3 kişinin bulunduğu taksiyi durdurdu, şoför Behlül K., (27) ile araçta bulunan Hüseyin G. (19) ve Halil E.'yi (27) gözaltına aldı.

Taksiyle akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı! Bakın nereye gizlemişler...

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Otomobilde yapılan aramada 'taksi' yazan tepe lambasının içine sigara paketleriyle gizlenmiş şekilde 90 gram eroin ele geçirdi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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