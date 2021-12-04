İstanbul Beyoğlu'ndan faciaya ramak kaldı.

Beyoğlu'nda, taksici ile tartışan kadın itişme sırasında yola düşünce otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.



Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda geçtiğimiz çarşamba günü saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Doğan P., Aksaray'dan aracına aldığı yabancı uyruklu kadın turisti Taksim'e götürmek üzere yola çıktı.