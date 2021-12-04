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    • Yaşam
    • 04.12.2021 18:21
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    • 04.12.2021 18:28
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    Faciaya ramak kala! Taksicinin tartışma sonrası ittiği kadın otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Son dakika haberleri... Kısa mesafe almayan ve yolcu ile tartışan taksici haberleri farklı bir boyuta çıktı. İstanbul Beyoğlu'nda, taksici ile tartışan turist kadın itişme sırasında yola düşünce otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    DHA
    Faciaya ramak kala! Taksicinin tartışma sonrası ittiği kadın otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

    İstanbul Beyoğlu'ndan faciaya ramak kaldı.

    Beyoğlu'nda, taksici ile tartışan kadın itişme sırasında yola düşünce otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda geçtiğimiz çarşamba günü saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Doğan P., Aksaray'dan aracına aldığı yabancı uyruklu kadın turisti Taksim'e götürmek üzere yola çıktı.

    ÜCRETİ "ÖDEDİM ÖDEMEDİN" KAVGASI
    Kadın müşteri, cadde üzerinde ineceği sırada sürücü, taksimetrenin 50 lira yazdığını söyleyerek ücreti talep etti. Müşteri ücreti ödediğini iddia ederken, taksici ise para almadığını söyledi.

    Bunun üzerine tartışmaya başlayan ikili bir süre sonra birbirini itmeye başladı. Yaşanan itişme sırasında taksici Doğan P.'nin ittiği kadın yola düştü. Yabancı uyruklu turist kadın, bu sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Yerde acılar içinde kıvranan kadının yardımına otobüs şoförü ile çevredeki esnaf koşarken, taksici aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

        Olayda hafif şekilde yaralanan kadının şikayetinin ardından taksici Doğan P.'nin taksi sürücü belgesinin iptal edildiği öğrenildi.

        TAKSİCİNİN MÜŞTERİYİ İTTİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI
        Taksici ile kadın müşteri arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksici ile kadın arasında itişme yaşandığı görülüyor. Tartışma sırasında taksici aracına binmek isterken kadın kapıyı kapatıyor.

        Bu sırada, taksici müşteriyi iterek yola doğru fırlatıyor. Yere düşen kadın o sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

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