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    • Yaşam
    • 04.12.2021 19:07
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    • 04.12.2021 19:37
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    Ecel halı sahada yakaladı! O anlar kamerada...

    Son dakika haberleri.. Manisada  halı sahada top oynadığı sırada fenalaşan İbrahim Akyüz hayatını kaybetti. O anlar ve sağlık ekibinin müdahalesi kameralara yansıdı.

    AJANSLAR
    Ecel halı sahada yakaladı!

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, halı sahada top oynadığı sırada fenalaşan İbrahim Akyüz'ün (19) hayatını kaybetti.

    Olay, 2 Aralık günü saat 17.20 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla top oynayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi İbrahim Akyüz, maçın 20'nci dakikasında fenalaştı.

    BİR ANDA YERE YIĞILDI
    Saha kenarına gelerek tel örgüleri tutan Akyüz, bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Akyüz kaldırıldığı Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

    Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Akyüz, memleketi Mardin Midyat Pelitli Köyü'nde defnedildi. Akyüz'ün hayatını kaybettiği anlar halı sahanın güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kamerada, maç sırasında kendini kötü hisseden Akyüz'ün saha kenarında beklediği sırada yere yığılması ve sağlık ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.

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