Otomobili gece yarısı kurşunlandı! Kadına şiddet sınır tanımıyor...

İddialara göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, E. D.'nin aracının bulunduğu sokağa girdikten sonra pompalı tüfekle otomobile hedef alarak art arda ateş açtı. Tüfekten çıkan mermiler lüks araca ve çevre binalara isabet etti.