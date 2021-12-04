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    • Yaşam
    • 04.12.2021 15:58
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    • 04.12.2021 16:01
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    Otomobili gece yarısı kurşunlandı! Kadına şiddet sınır tanımıyor...

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde bir kadının otomobiline pompalı tüfekle ateş açıldı. Otomobil sahibi kadının dakikalar önce araçtan indiği öğrenildi. Haberin detayları...

    İHA
    Kadına şiddet sınır tanımıyor! Gece yarısı kurşunlandı

    Olay, Karasu Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 ELA 059 plakalı Pejo marka otomobilini evinin girişine park eden E. D. isimli kadın, dakikalar sonra büyük şok yaşadı.

    İddialara göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, E. D.'nin aracının bulunduğu sokağa girdikten sonra pompalı tüfekle otomobile hedef alarak art arda ateş açtı. Tüfekten çıkan mermiler lüks araca ve çevre binalara isabet etti.

    Apartmanda bulunan vatandaşlar da büyük korku yaşarken durum hemen polis ekiplerine bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin ise olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenildi.

    Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokağı güvenlik çemberine alırken yaşanan olay sonrası olay yerinde inceleme yapıldı.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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