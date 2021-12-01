İstanbullu bunu da gördü! İETT şoförü ambulans sürücüsünü tekme tokat dövdü!
İstanbul Bayrampaşa'da bir İETT şoförü, yol verme tartışması yaşadığı ambulans sürücüsünü tekme tokat dövdü. Bu sırada ambulanstaki sağlık görevlileri o anları cep telefonuyla görüntüledi.
01.12.2021 11:07
- Son Güncelleme: 01.12.2021 11:07
Bayrampaşa Otogar Hal kavşağında İETT şoförü ile ambulans sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.
İki sürücüde araçtan indi. İETT sürücüsü ambulans sürücüsünü yumrukladı. Bu sırada ambulanstaki sağlık görevlileri o anları cep telefonuyla görüntüledi.