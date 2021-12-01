Vav TV İzle
Haberler Yaşam İstanbullu bunu da gördü! İETT şoförü ambulans sürücüsünü tekme tokat dövdü!

İstanbullu bunu da gördü! İETT şoförü ambulans sürücüsünü tekme tokat dövdü!

İstanbul Bayrampaşa'da bir İETT şoförü, yol verme tartışması yaşadığı ambulans sürücüsünü tekme tokat dövdü. Bu sırada ambulanstaki sağlık görevlileri o anları cep telefonuyla görüntüledi.

01.12.2021 11:07 - Son Güncelleme: 01.12.2021 11:07
İstanbullu bunu da gördü! İETT şoförü ambulans sürücüsünü tekme tokat dövdü!

Bayrampaşa'da İETT şoförü, yol verme tartışması yaşadığı ambulans sürücüsünü dövdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbullu bunu da gördü! İETT şoförü ambulans sürücüsünü tekme tokat dövdü!

Bayrampaşa Otogar Hal kavşağında İETT şoförü ile ambulans sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

İstanbullu bunu da gördü! İETT şoförü ambulans sürücüsünü tekme tokat dövdü!

İki sürücüde araçtan indi. İETT sürücüsü ambulans sürücüsünü yumrukladı. Bu sırada ambulanstaki sağlık görevlileri o anları cep telefonuyla görüntüledi.

İstanbullu bunu da gördü! İETT şoförü ambulans sürücüsünü tekme tokat dövdü!

Kavga kısa süre sonra sona erdi ancak laf atmalar sürünce sürücüler ikince kez birbirine girdi.

İstanbullu bunu da gördü! İETT şoförü ambulans sürücüsünü tekme tokat dövdü!

İETT sürücüsü, ambulans şoförünü yumrukladı.

SON DAKİKA