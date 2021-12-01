Esenyurt'taki çifte cinayet çözüldü! Polis adım adım takip etti

Esenyurt Haramidere'de 11 Ekim gecesi lüks cipin yanma ihbarıyla başlayan çifte cinayet sonunda aydınlandı. İddiaya göre yanan aracın içerisinden kimse çıkmayınca araştırma yapan ekipler araç sahibi Nuri Yıldız'ın adresine gitti. Ancak orada kapıyı açan olmadı, çilingir yardımıyla içeri girildiğinde Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Polis şüphelilerle ilgili araştırma yaparken Nuri Yıldız'ın cesedi bu olaydan 3 gün sonra Beylikdüzü'nde bir arazide ağaç altında bulundu.
EŞİNDEN 32 DAKİKA SONRA ÇIKMIŞ
İki sır dolu cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri günlerce kamera görüntüsü izledi. Yapılan çalışmalarda Esra Yıldız'ın 10 Ekim akşam saat 21:21 sıralarında Beyoğlu'nda bulunan otelden taksi ile çıkış yapıp evine gittiği tespit edildi. Eşi Nuri Yıldız ise ondan 32 dakika sonra telden şahsi aracı ile çıkış yaptı ancak eve giderken Bahçelievler'de yol kenarında aracın dörtlülerini yakıp bekledi.
ÇİFTE CİNAYET BÖYLE ÇÖZÜLDÜ
Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takiplerle cinayet adım adım çözüldü. İddiaya göre Nuri Yıldız'ın aracının arkasına başka bir araç yanaştı ve araçtan iki kişi inip Nuri Yıldız'ın aracına bindi. Diğer araç yola devam etti. Nuri Yıldız'ın aracı ise bir süre durup yola devam etti. Ancak bu görüntülerde polisin dikkatini aracın ön camındaki çatlak çekti. İddiaya göre araçtan inen iki kişi Nuri Yıldız'ı öldürüp yola devam etti.
ÖLDÜRÜP CESEDİ ATACAK YER ARADILAR
Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmalarda aracın Beylikdüzü'nde ağaçlık bir alana gittiği ve cesedin buraya atıldığı değerlendirildi. Ayrıca görüntülerde araçtan bir silah atıldığı da belirlendi. Kamera görüntülerini takip eden, polis ekipleri Nuri Yıldız'ın aracının bir süre sonra eşinin olduğu adrese Avcılar Denizköşkler Mahallesine gittiği tespit edildi.