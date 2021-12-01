Esenyurt'taki çifte cinayet çözüldü! Polis adım adım takip etti





EŞİNDEN 32 DAKİKA SONRA ÇIKMIŞ

İki sır dolu cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri günlerce kamera görüntüsü izledi. Yapılan çalışmalarda Esra Yıldız'ın 10 Ekim akşam saat 21:21 sıralarında Beyoğlu'nda bulunan otelden taksi ile çıkış yapıp evine gittiği tespit edildi. Eşi Nuri Yıldız ise ondan 32 dakika sonra telden şahsi aracı ile çıkış yaptı ancak eve giderken Bahçelievler'de yol kenarında aracın dörtlülerini yakıp bekledi.



ÇİFTE CİNAYET BÖYLE ÇÖZÜLDÜ

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takiplerle cinayet adım adım çözüldü. İddiaya göre Nuri Yıldız'ın aracının arkasına başka bir araç yanaştı ve araçtan iki kişi inip Nuri Yıldız'ın aracına bindi. Diğer araç yola devam etti. Nuri Yıldız'ın aracı ise bir süre durup yola devam etti. Ancak bu görüntülerde polisin dikkatini aracın ön camındaki çatlak çekti. İddiaya göre araçtan inen iki kişi Nuri Yıldız'ı öldürüp yola devam etti.