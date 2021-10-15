Avcılar'da boğazı kesilen Esra Yıldız'ın eşi Nuri Yıldız'ın da cansız bedeni bulunmuştu! Kardeşten dikkat çeken açıklama: Failler belli!
İstanbul Avcılar'daki evinde boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın kayıp eşi Nuri Yıldız'ın da cansız bedeni Beylikdüzü'nde bulundu. İki otel sahibi olan Nuri Yıldız'ın kardeşi Şahabettin Yıldız'dan şoke eden açıklamalar geldi. Şahabettin Yıldız, "Düşmanımız yok şu anda bilemiyoruz. Memurlar biliyor tespit etmişler, failleri belli." dedi.
15.10.2021 13:41
- Son Güncelleme: 15.10.2021 13:43
Avcılar'daki evinde boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın kayıp olarak aranan eşi Nuri Yıldız, Beylikdüzü'nde başına bir el ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu.
İki otel sahibi Nuri Yıldız'ın kardeşi Şahabettin Yıldız ise "Düşmanımız yok şu anda bilemiyoruz. Memurlar biliyor tespit etmişler, failleri belli." dedi.
Avcılar'da yaşadıkları evde eşi Esra Yıldız öldürülmüş halde bulunan, kendisi de kayıp olarak aranan Nuri Yıldız Beylikdüzü'ndeki Dereağzı Mahallesi'nde başına bir el ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu.
Burada gazetecilere konuşan Nuri Yıldız'ın kardeşi Şahabettin Yıldız, "Şu anda kesin ve kimin yaptığı belli değil. Ağabeyimi de yengemi de birileri öldürdü, attı bir yerlere.