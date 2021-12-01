Turgay Güven: Fotoğrafları NFT ile sanata dönüştüreceğiz

NFT kavramı hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. "Kripto sanat" ya da "eşsiz dijital sanat eserleri" olarak adlandırılan NFT'ler, kripto paraların farklı bir uzantısı olarak görülse de sanatın dijitalleşmesi olarak popülerliğini gün geçtikçe artırıyor. Bu yeni akım içerisinde dijital sanat eserleri milyonlarca dolara el değiştirirken yenilikçi sanatçılar da bu alanda çalışmalara imza atıyor. O isimlerde biri de ünlü fotoğraf sanatçısı Turgay Güven.

BU ALANDA BİRİLK OLACAK

Güvence Art markası altında özellikle düğün fotoğrafçılığı konusunda önemli başarılara imza atan Turgay Güven, düğün fotoğraflarını NFT albümlere dönüştürmeye hazırlanıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan, NFT ve blok zincir gibi teknolojilere de özel merakı olan Turgay Güven, "Teknolojiyi düğün fotoğrafçılığı ile bir araya getirebilmek için uzun süredir ekibimle çalışıyoruz. Ve aklımıza düğün fotoğraflarını NFT albümlere dönüştürme fikri geldi" diyerek kendi alanında bir ilk olacak çalışmaya başladıklarını açıkladı.

NFT SAYESİNDE FOTOĞRAFLAR SANAT ESERİNE DÖNÜŞECEK

NFT oluşturmaya imkan veren OpenSea platformunu kullanarak örnek çalışmalar yapmaya başladıklarını belirten Turgay Güven, bir ekip kurmayı ve müşterilerine bu seçeneği de sunmayı hedeflediğini söyledi. NFT teknolojisinin yakın gelecekte hayatımızın önemli bir parçası olacağına inandığı ve düğün fotoğrafçılığı alanında bu akımın öncüsü olmanın heyecanını yaşadığını belirten Turgay Güven, metaverse'lerle birlikte bu akımın yaşam şekline dönüşeceğine inandığını dile getirdi: "Ben yaptığım işe sanat olarak bakıyorum. NFT de bize orijinal, değiştirilemeyen eşsiz bir NFT sanat eseri oluşturma imkanı veriyor. Geleceğin interneti olarak adlandırılan metaverse'lerle birlikte bu NFT'leri sanal ortamda ziyaret etmek de mümkün olacak. VR gözlüklerinizi takarak fotoğraf albümünüzün içinde gerçekmişçesine dolaşabilme fikri beni ve ekibimi inanılmaz derecede heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Yakın gelecekte NFT ve metaverse'lerin bir yaşam şekline dönüşeceğine, bu alanda bizim gibi erkenden çalışmaya başlayanların önemli kazanımlar elde edeceğine inanıyorum."



Bu bir ilandır.