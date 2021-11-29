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    • Yaşam
    • 29.11.2021 19:23
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    • 29.11.2021 19:23
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    Lodos hava trafiğini de vurdu! Diyarbakır-İstanbul seferini yapan THY uçağı Balıkesir’in Edremit ilçesine iniş yaptı

    Türk Hava Yolları'nın (THY) Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçağı lodos nedeniyle İstanbul'a inemedi. Uçak, Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanına iniş yaptı.

    Diyarbakır-İstanbul uçağı Balıkesir’e indi!

    Marmara ve Ege'de yaşanan lodos fırtınası hava trafiğini de olumsuz etkiliyor.

    İstanbul Havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar farklı hava limanlarına yönlendiriliyor.

    Diyarbakır İstanbul seferini yapan THY uçağı da Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanına iniş yaptı.

    Marmara ve Ege bölgesinde etkili olan ve zaman zaman hızı 100 kilometreyi aşan lodos fırtınasından hava trafiği olumsuz etkilendi.



    HAVA ŞARTLARI DÜZELİRSE...
    THY (Türk Hava Yolları) Diyarbakır İstanbul seferini yapan TK 2603 sefer sayılı Boeing 737-900ER tipi uçağı Edremit Koca Seyit Havalimanına iniş yaptı.

    Yakıt ikmali yapılan uçağın daha sonra yolcuları ile birlikte hava şartlarının düzelmesinin ardından Edremit'ten tekrar İstanbul'a uçacağı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Lodos hava trafiğini de vurdu! Diyarbakır-İstanbul seferini yapan THY uçağı Balıkesir’in Edremit ilçesine iniş yaptı
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