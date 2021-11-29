Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.11.2021 15:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.11.2021 15:51
    ABONE OL

    Hava ulaşımına fırtına engeli! THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle İstanbul'dan başka havalimanlarına yönlendirildi

    İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle iniş yapamayan Türk Hava Yollarının (THY) 6 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstü, "İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır." ifadelerini kullandı.

    AA
    Hava ulaşımına fırtına engeli!

    İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle iniş yapamayan Türk Hava Yollarının (THY) 6 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi.

    Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atmak zorunda kalan THY'nin 6 uçağı, başka havalimanlarına (Divert) gönderildi.

    THY'nin Newyork, Varşova, Budapeşte, Malta ve İzmir'den İstanbul Havalimanı'na seferini yapan uçakları, Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilirken, Amasya-İstanbul seferini yapan uçak ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çatının altında kalan anne yaşamını yitirdi
    Haberler Güncel Hava ulaşımına fırtına engeli! THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle İstanbul'dan başka havalimanlarına yönlendirildi
        SON DAKİKA