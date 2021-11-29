Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.11.2021 18:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.11.2021 18:30
    ABONE OL

    İstanbul'da lodos! Trafik durma noktasına geldi... | Güncel yol durumu haritası

    Son dakika haberleri... İstanbul'da etkili olan lodos ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Evlerin çatıları uçtu ağaçlar devrildi 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Fırtına ve lodos İstanbul trafiğini de durma noktasına getirdi. İşte İstanbul yol durumu trafik haritası...

    AJANSLAR
    İstanbul’da trafik durdu!

    Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi.

    Lodosun ve yağışın etkisiyle Avcılar sahilde ise dev dalgalar oluştu. Beylikdüzü'nde ise bir yunus balığı sahile vurdu. Arnavutköy'de de bazı binaların çatısı uçtu.

    Çatalca'da Serbest Bölge'de bulunan saat kulesi lodosun etkisiyle yıkıldı. Vapur ve deniz otobüsü seferleri de iptal edildi. Lodos nedeniyle rüzgarın hızının saatte 110 kilometreyi aşabileceği belirtildi.

    4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    İstanbul Boğazı da ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Öte yandan İstanbul Valiliği, lodosta 4 kişi öldü, 3'ü ağır 19 kişi yaralandığını bildirdi.

        TRAFİK FELÇ OLDU
        Şiddetli lodos ve yağışlı havanın etkili olduğu megakentte, araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar trafiği adeta felç etti.

        İstanbul'un bir çok noktasındaki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi.

        15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
        İstanbul Boğazındaki lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ise trafik zaman zaman kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı raylı sistem seferlerinde ve deniz ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor.

        TRAFİK YÜZDE 80'İ GÖRDÜ
        Saat 18.00 itibariyle İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yetersiz altyapı İstanbulluyu mağdur ediyor!
        Haberler Yaşam İstanbul'da lodos! Trafik durma noktasına geldi... | Güncel yol durumu haritası
            SON DAKİKA