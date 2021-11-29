İstanbul'da lodos! Trafik durma noktasına geldi... | Güncel yol durumu haritası

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi.
Lodosun ve yağışın etkisiyle Avcılar sahilde ise dev dalgalar oluştu. Beylikdüzü'nde ise bir yunus balığı sahile vurdu. Arnavutköy'de de bazı binaların çatısı uçtu.
Çatalca'da Serbest Bölge'de bulunan saat kulesi lodosun etkisiyle yıkıldı. Vapur ve deniz otobüsü seferleri de iptal edildi. Lodos nedeniyle rüzgarın hızının saatte 110 kilometreyi aşabileceği belirtildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul Boğazı da ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Öte yandan İstanbul Valiliği, lodosta 4 kişi öldü, 3'ü ağır 19 kişi yaralandığını bildirdi.