Elazığ'da can pazarı! Harput Kalesi'nden atlamaya kalktı, jandarma yakaladı

İsmi öğrenilemeyen bir kişi Harput Kalesine çıkıp intihar etmek istedi. Şahsı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı.

Bu sırada jandarma ekipleri şahsı, bir anlık dalgınlığından yararlanarak tutup, cam örgünün gerisine aldı.

Bu anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.