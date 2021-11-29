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    • Yaşam
    • 29.11.2021 14:51
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    • 29.11.2021 14:52
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    Elazığ'da can pazarı! Harput Kalesi'nden atlamaya kalktı, jandarma yakaladı

    Elazığ’da Harput Kalesi'ne çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Jandarma ekipleri, şahsı atlamadan yakalayarak cam örgünün gerisine taşıdı. Haberin detayları...

    İHA
    Harput Kalesi’nden atlamaya kalktı, jandarma...

    Elazığ'da Harput Kalesi'nden atlamak isteyen kişi, jandarma tarafından kıyafetlerinden yakalanarak kurtarıldı.

    Olay sabah saatlerinde Harput Kalesinde meydana geldi.

    İsmi öğrenilemeyen bir kişi Harput Kalesine çıkıp intihar etmek istedi. Şahsı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı.

    Bu sırada jandarma ekipleri şahsı, bir anlık dalgınlığından yararlanarak tutup, cam örgünün gerisine aldı.

    Bu anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Elazığ'da can pazarı! Harput Kalesi'nden atlamaya kalktı, jandarma yakaladı
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