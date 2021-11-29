Çıplak fotoğrafla şantaj yapıp 60 bin lirasını aldılar: Beni yatağa yatırıp çıplak fotoğraflarımı çekti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ayında kamu görevlisi İ.Ö.'nün, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru sonrası, Bahar Kaya ile Derya Yıldırım'ı takibe aldı.
SON DAKİKA! UYUŞTURUCU VEREREK UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP ŞANTAJ...
Polis, Kaya ile Yıldırım'ın, internet üzerinden tanıştıkları kişilerle ilişkiye girmek için gittikleri evlerdeki yedek anahtarları alıp daha sonra hırsızlık yaptığını, ağına düşürdükleri bu kişilere uyuşturucu vererek uygunsuz fotoğraflarını çekip, şantaj yaparak para aldıklarını belirledi. Polis, Bursa ve İzmir'de eş zamanlı yaptığı operasyonla Kaya ve Yıldırım'ın yanı sıra kendilerine yardımcı olan 5 kişiyi gözaltına aldı.
ŞÜPHELİLERİN EVLERİNDEN ÇIKANLAR
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, mağdurların kişisel bilgilerini içeren çok sayıda belge ve dijital materyal ile bıçak, keski, balta, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bahar Kaya (35), Derya Yıldırım (37), Güney Güneysu (40) ve Selçuk Sepetçi (34) tutuklandı, E.D., Y.B. ve Ü.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Şüpheliler hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Birden fazla kişi tarafından silahlı yağma', 'Şantaj', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'Özel hayatın gizliliğine ihlal', 'hırsızlık' suçlarından 16 ile 67 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı.
Şüphelilerden Selçuk Sepetçi
YARGILAMA BAŞLADI
4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Taraflar avukatları, tutuksuz sanıklar E.D. ve Y.B. ile müşteki İ.Ö. salonda hazır bulunurken, tutuklu 4 sanık ise bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.