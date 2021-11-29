Çıplak fotoğrafla şantaj yapıp 60 bin lirasını aldılar: Beni yatağa yatırıp çıplak fotoğraflarımı çekti

ŞÜPHELİLERİN EVLERİNDEN ÇIKANLAR

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, mağdurların kişisel bilgilerini içeren çok sayıda belge ve dijital materyal ile bıçak, keski, balta, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bahar Kaya (35), Derya Yıldırım (37), Güney Güneysu (40) ve Selçuk Sepetçi (34) tutuklandı, E.D., Y.B. ve Ü.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Birden fazla kişi tarafından silahlı yağma', 'Şantaj', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'Özel hayatın gizliliğine ihlal', 'hırsızlık' suçlarından 16 ile 67 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı.