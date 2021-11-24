Adana'da eşinin çocukları alarak evi terketmesine öfkelenen koca damdan atladı
Adana'da eşi, çocuklarını da alıp evi terk edince intihar etmek için dama çıkan Ali İ., ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı. Ali İ., kendisini tutmak isteyen komşusu Ufuk A.'nın üzerine düştü. İki komşu hafif yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı. Haberin detayları...
24.11.2021 13:38
- Son Güncelleme: 24.11.2021 13:39
Ali İ. daha sonra vücudunu aşağı sarkıttı. Bunun üzerine komşusu Ufuk A., Ali İ.'yi tutmak için evin bahçe kısmına koştu.