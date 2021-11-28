Aksaray’da hareketli dakikalar! Polisler çelik yelek giydi! Pompalı tüfeği önce polise sonra kendisine doğrulttu

Mehmet O. polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile kısa sürede Atatürk Bulvarı üzerinde bulundu. Elindeki tüfekle yakalanacağını anlayan Mehmet O. gözaltına alınmamak için tüfeği boğazına dayayarak yanına kimseyi yaklaştırmadı. Çevrede çok sayıda vatandaş ve araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle polis ekipleri civardaki tüm yolları trafiğe kapatarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada Mehmet O.'nun bir ara elindeki tüfeği polislere doğrultmasının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.