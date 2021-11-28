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Aksaray'da hareketli dakikalar! Polisler çelik yelek giydi! Pompalı tüfeği önce polise sonra kendisine doğrulttu

Son dakika haberleri... Aksaray'da bir kişiyi pompalı tüfekle vuran şahıs, polislerin etrafını sardığını fark edince önce tüfeği polise doğrulttu sonra da boğazına dayayarak intihar etmeye kalktı.

28.11.2021 19:25 - Son Güncelleme: 28.11.2021 19:25
Aksaray’da hareketli dakikalar! Polisler çelik yelek giydi! Pompalı tüfeği önce polise sonra kendisine doğrulttu

Aksaray'da pompalı tüfekle bir kişiyi vuran şahıs kaçarken polis ekiplerinin etrafını sarması üzerine önce tüfeği polise doğrulttu, sonra da boğazına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin çelik yelek giyerek uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemleri aldığı olayda şüpheli 1,5 saat süren ikna çalışması sonucu teslim oldu.

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Aksaray’da hareketli dakikalar! Polisler çelik yelek giydi! Pompalı tüfeği önce polise sonra kendisine doğrulttu

Olay, Taşpazar Mahallesi 846 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden kavga nedeniyle husumet bulunan Muhammet Tuğrul Ç. (23) ile Mehmet O. (32) konuşmak için bir araya geldi. Buluştuktan kısa süre sonra tartışan ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet O. yanında getirdiği pompalı tüfekle Muhammet Tuğrul Ç.'ye ateş etti.

Aksaray’da hareketli dakikalar! Polisler çelik yelek giydi! Pompalı tüfeği önce polise sonra kendisine doğrulttu

Saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Muhammet Tuğruy Ç. yere yığılırken, tüfek sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren Mehmet O. isimli şüphelinin peşine düştü.

Aksaray’da hareketli dakikalar! Polisler çelik yelek giydi! Pompalı tüfeği önce polise sonra kendisine doğrulttu

Mehmet O. polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile kısa sürede Atatürk Bulvarı üzerinde bulundu. Elindeki tüfekle yakalanacağını anlayan Mehmet O. gözaltına alınmamak için tüfeği boğazına dayayarak yanına kimseyi yaklaştırmadı. Çevrede çok sayıda vatandaş ve araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle polis ekipleri civardaki tüm yolları trafiğe kapatarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada Mehmet O.'nun bir ara elindeki tüfeği polislere doğrultmasının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Aksaray’da hareketli dakikalar! Polisler çelik yelek giydi! Pompalı tüfeği önce polise sonra kendisine doğrulttu

Olay yerine gelen tüm ekipler çelik yelekler giyerek bölgeyi adeta abluka altına aldı. Birçok polis ekibi uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağlarken, sivil polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı silahlarını çekerek olaya müdahale etti.

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