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    Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra yarı çıplak cesedi bulunan Müslüme Yağal (3) olayı ile ilgili şok üzerine şok bilgiler gelmeye başladı. Müslüme’nin cesedi bulunduğunda olay yerine giden savcı bütün ailenin DNA örneklerini aldı. Bu DNA örnekleri aile bireyleri ile karşılaştırıldı. Dede Hasan Yağal’ın DNA örneği ile Müslüme’nin ağabeylerinden birinin DNA örneği, yüzde 100 eşleşme sağladı.

    Dedeliğin batsın

    Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra yarı çıplak cesedi bulunan Müslüme Yağal (3) olayı ile ilgili şok üzerine şok bilgiler gelmeye başladı. Müslüme'nin cesedi bulunduğunda olay yerine giden savcı bütün ailenin DNA örneklerini aldı. Bu DNA örnekleri aile bireyleri ile karşılaştırıldı. Dede Hasan Yağal'ın DNA örneği ile Müslüme'nin ağabeylerinden birinin DNA örneği, yüzde 100 eşleşme sağladı.

    Müslüme'nin annesi S.Y. sorguya alındı. Anne sorguda yıllardır kimseye söyleyemediği bir sırrı açıkladı. "Kayınpederim bana tecavüz etti ve erkek çocuklarımdan birisi onun oğlu" ifadesini kullandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Hasan Yağal'ın 13 yaşındaki kendi öz çocuğuna da cinsel tacizde bulunduğunu ortaya çıkardı. Müslüme'ye de tecavüz olup olmadığının Adli Tıp'ta araştırıldığı açıklandı.

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