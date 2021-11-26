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    • Yaşam
    • 26.11.2021 23:49
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    • 27.11.2021 00:46
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    İzmir'i yağmur ve fırtına vurdu: Sokaklar göle döndü

    Son dakika haberleri... İzmir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Altyapının yetersiz olduğu İzmir'de her yağış sonrası yaşanan manzara değişmedi. Sokaklar göle dönerken bazı ev ve iş yerlerini su bastı vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

    İzmir göle döndü

    İzmir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir'in kuzey ilçeleri için yaptığı uyarıların ardından ilçelerde sağanak yağış etkili oldu.

    SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
    Dikili ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağmur, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken yağış nedeniyle caddeler göle döndü.

    Meydana gelen su baskınları nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar su basan yerleri kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan ilçede fırtına da etkili oldu.

    Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün bölge genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in kuzey ilçelerinde (Dikili, Bergama, Aliağa, Foça, Karaburun) akşam saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklinde uyarıda bulunmuştu.

    İZMİR'İN ALTYAPI YETERSİZLİĞİ
    Yıllardır CHP'li belediyeler tarafından yönetilen İzmir'de altyapı sorunu bir türlü çözülemedi. Her yağış sonrası sokaklar göle dönüyor. Evlerini ve dükkanlarını su basan vatandaş zarara uğruyor.

    TEKNELER BATTI
    İzmir'in Seferihisar ilçesinde ise fırtına nedeniyle iki tekne alabora olurken kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı.

    Bölgeye gelen tekne sahipleri, "Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Burası sit alanı olduğu için bize iskele yaptırmıyorlar. Her yıl teknelerimiz batıyor. Tekneler gözümün önünde battı" dedi.

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