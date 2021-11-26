İzmir'i yağmur ve fırtına vurdu: Sokaklar göle döndü

İZMİR'İN ALTYAPI YETERSİZLİĞİ

Yıllardır CHP'li belediyeler tarafından yönetilen İzmir'de altyapı sorunu bir türlü çözülemedi. Her yağış sonrası sokaklar göle dönüyor. Evlerini ve dükkanlarını su basan vatandaş zarara uğruyor.

TEKNELER BATTI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ise fırtına nedeniyle iki tekne alabora olurken kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı.

Bölgeye gelen tekne sahipleri, "Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Burası sit alanı olduğu için bize iskele yaptırmıyorlar. Her yıl teknelerimiz batıyor. Tekneler gözümün önünde battı" dedi.