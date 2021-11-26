Müslüme'nin ölümünde şoke eden rapor! Meğer Müslüme'nin dedesi babasıymış
Türkiye, Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan Müslüme'nin ölüm haberine üzülürken Müslüme'nin ölümüyle ilgili şoke eden haberler de peş peşe gelmeye başladı. Aile üyelerinin gözaltına alınmasının ardından tutuklanan 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal aslında Müslüme'nin dedesiymiş. İşte detaylar...
26.11.2021 07:02
- Son Güncelleme: 26.11.2021 07:02
Son dakika haberi...Mersin Gülnar'da ortadan kaybolduktan bir süre sonra cesedi bulunan Müslüme'nin gerçek babası, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal (70) çıktı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı.
3 yaşındaki Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu.