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    Bursa Osmangazi'de Burcu Can Eşmen eski sevgilisi tarafından öldüresiye darp edildi

    Burcu Can Eşmen, eski sevgilisi tarafından zorla araca bindirildi. Öldüresiye darp edildi. İfadesi ise dehşet vericiydi: Kapıda bulunan güvenlikten yardım istedim. ‘Aracı hazırlayın’ diyen bir ses duydum.

    Organize Dehşet!

    Bursa Osmangazi'de kız arkadaşı ile eğlenmeye giden Burcu Can Eşmen (36), kız arkadaşı ile eğlenmeye gitti.



    Bu sırada yanına, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Emre Özer (33) geldi. Özer, Eşmen'i mekandan zorla çıkartarak kapının önünde bekleyen Ozan B.'nin kullandığı otomobile bindirerek uzaklaştı.



    BENİMKİ EKMEK PARASI
    Yakalanan zanlıların haklarında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Hapiste Covid-19'a yakalanan Özer, duruşmaya katılmadı. Genç kadın, dehşet anlarını anlattı: Kapıdaki güvenlikten yardım istedim. Bu sırada 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum. Emre, beni zorla aracın arka koltuğuna bindirdi. Şoför, 'abla, kusura bakma, benimki ekmek parası' dedi.

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