Son dakika: Bursa'da lodos bir evin duvarını yıktı

Son dakika haberi... Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle bir metruk binanın duvarı çökerken bazı ağaçlar devrildi.

Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi Küçük Sinan Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binanın duvarı lodos nedeniyle yıkıldı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından molozlar kaldırılırken metruk binanın sabah yıkılacağı öğrenildi.

Mesken Mahallesi'nde de lodos nedeniyle bir ağaç, Sıraçevizler Mahallesi'nde ise inşaat halindeki bir binanın tuğlaları park halindeki aracın üzerine düştü.