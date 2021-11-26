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    • Yaşam
    • 27.11.2021 01:07
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    • 27.11.2021 01:10
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    Diyarbakır'da 'misafirlik' evinde alacak verecek kavgası: Baba yaralı oğlu öldü

    Diyarbakır'da alacak verecek kavgasında kan aktı. İsimleri öğrenilemeyen bir grup ile Çetin ailesi aralarındaki borç meselesini konuşmak biraraya geldi. Çetin ailesinin evinde buluşan taraflar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ile açılan ateş sonucu Abdullah Çetin (20) yaşamını yitirirken, babası Necati Çetin (42) ağır yaralandı.

    DHA
    Alacak verecek kavgası kanlı bitti!

    Diyarbakır'da alacak verecek kavgasında kan aktı Abdullah Çetin (20) öldürüldü babası Necati Çetin (42) ağır yaralandı.

    Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çetin ailesi ile isimleri öğrenilemeyen kişiler borç meselesini çözmek için evde bir araya geldi.

    TABANCALAR ATEŞLENDİ
    Taraflar arasında kısa sürede çıkan tartışma sonucu Çetin ailesinin evine gelen isimleri öğrenilemeyen kişi ya da kişiler tabancalarını ateşledi.

    Kurşunların isabet ettiği Abdullah ve babası Necati Çetin kanlar içerisinde yere yığıldı. Bağrışmalar üzerine mahalleli durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        1 ÖLÜ 1 YARALI
        Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Polis olay sonrası bölgede inceleme yaparken çok sayıda tabanca mermisi buldu.

        Olay yeri inceleme ekipleri tarafından boş ve dolu mermi kovanları toplandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, ağır yaralı babası Necati Çetin' tedavisi sürüyor.

        Polis, olayın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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        Haberler Yaşam Diyarbakır'da 'misafirlik' evinde alacak verecek kavgası: Baba yaralı oğlu öldü
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