Diyarbakır'da 'misafirlik' evinde alacak verecek kavgası: Baba yaralı oğlu öldü

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından boş ve dolu mermi kovanları toplandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, ağır yaralı babası Necati Çetin' tedavisi sürüyor.

Polis, olayın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.