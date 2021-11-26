Diyarbakır'da 'misafirlik' evinde alacak verecek kavgası: Baba yaralı oğlu öldü

Diyarbakır'da alacak verecek kavgasında kan aktı Abdullah Çetin (20) öldürüldü babası Necati Çetin (42) ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çetin ailesi ile isimleri öğrenilemeyen kişiler borç meselesini çözmek için evde bir araya geldi.
TABANCALAR ATEŞLENDİ
Taraflar arasında kısa sürede çıkan tartışma sonucu Çetin ailesinin evine gelen isimleri öğrenilemeyen kişi ya da kişiler tabancalarını ateşledi.
Kurşunların isabet ettiği Abdullah ve babası Necati Çetin kanlar içerisinde yere yığıldı. Bağrışmalar üzerine mahalleli durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.