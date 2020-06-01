



'5 DAKİKA İÇİNDE SU BASTI'

Bayraklı'da bir kıyafet mağazasında çalışan Sibel Onur, "Burada her zaman bu problemi yaşıyoruz. Normalde nisan ayında olurdu fakat hazırlıksız yakalandık. 5 dakika içinde su bastı. Su bizim mağazamızın girişinde ikinci basamağa kadar geldi ama içeri girmedi. Biz zaten hemen dışarıdaki mankenleri içeri almıştık. Şimdi temizlendikten sonra onları geri çıkarıyoruz" dedi.



Sevgi Yolu'ndaki bir manavda çalışanların karşıdan karşıya geçmek için alışveriş arabalarını kullanması ilginç görüntüler oluşturdu. Çalışanlardan Engin Boran, "Kanalizasyonun yetersiz gelmesi sıkıntı yarattı. Biz biraz yüksekte kaldığımız için sıkıntı yaşamadık. Çileklerimizden bir kısmı suyla gitti. Tezgahın altındaki meyveler zarar gördü. Arkadaşımız yaşlı teyzeleri karşıdan karşıya geçirdi. Su nedeniyle yürüyemediler" diye konuştu.