Ayasofya Camii'nde gizemli parşömen! İbranice yazılar araştırılıyor...

24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya Camii'nde sıra dışı bir olay yaşandı. Camideki mermer bir bölümde yer alan bir taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat taşı yerine oturtmak istedi.
Cemaatten biri, taşın arkasında poşete sarılı halde parşömen olduğunu gördü.
Poşet açıldığında içerisinde bulunan parşömenin üzerinde İbranice yazılar ve çizimler görüldü. 5 parça halinde rulo haline getirilen İbranice yazılı kâğıtlar ve ilginç resimlerin bulunduğu fotoğraflar polis tarafından muhafaza altına alınırken durum savcılığa aktarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, taşın ardından çıkanların tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi ve yazıların tespiti için İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğüne yazı yazdı.