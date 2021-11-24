Ehliyetsiz sürücü duvara çarptı: 5 çocuk yaralı

Kazada sürücü R.A.B. ile birlikte araç içerisinde bulunan M.Y. (14), M.B.A. (15), E.Z. (16) ve A.A. (16) isimli 5 genç yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sapanca İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.