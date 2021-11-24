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    • Yaşam
    • 25.11.2021 01:10
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    • 25.11.2021 01:38
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    Ehliyetsiz sürücü duvara çarptı: 5 çocuk yaralı

    Son dakika haberleri... Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ehliyetsiz araç kullanan bir genç duvara çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan yaşları 14 ile 16 arasında değişen 5 çocuk yaralandı.

    Ehliyetsiz sürücü duvara çarptı

    Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak duvara çarptı.

    Kaza, Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyeti olmadığı öğrenilen 17 yaşındaki R.A.B. idaresindeki 16 BR 997 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    5 YARALI
    Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bir sitenin duvarına çarparak durabildi.

    Kazada sürücü R.A.B. ile birlikte araç içerisinde bulunan M.Y. (14), M.B.A. (15), E.Z. (16) ve A.A. (16) isimli 5 genç yaralandı.

    Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sapanca İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam Ehliyetsiz sürücü duvara çarptı: 5 çocuk yaralı
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