Yılın en iyi oto ekspertiz firması: Experix Oto Ekspertiz oldu

"Gold Faces Of Turkey" galası, iş, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla 22 Kasım'da gerçekleşti. Türkiye'nin en iyilerinin belli olduğu "Gold Faces Of Turkey", yalnızca magazin ve sanat dünyasını değil, iş dünyasının da Altın yüzlerini ödüllendiren en geniş kapsamlı ve prestijli ödül törenleri arasında yer alıyor.

22 Kasım 2021 Pazartesi günü Elite World Hotels Asia otelde de gerçekleşen; sanat, siyaset, medya ve iş dünyasından katılımcıların bulunacağı ''Gold Faces Of Turkey'' galasında 50 farklı kategoride en iyilere ödüller verildi.

Yılın En İyi Oto Ekspertiz Firması dalında Kurumsal Markalar Arasında piyasaya hızlı bir giriş yapan Experix Kurumsal Oto Ekspertiz firması oldu. Türkiye'de Şubeleşmeye devam ederken, Dünya piyasasında da ortak girişimleri ile şube de açan Experix, Reklam alanındaki çalışmalarını ve ağırlığını piyasada hissettirerek Yılın en iyi oto ekspertiz firması ödülü almaya hak kazandı.

Geçtiğimiz günlerde Hababam Sınıfı Oyuncuları ile çekilen Reklam Filminde de farklı bir mizah anlayışı ile çektikleri reklam filminde piyasadaki rakiplerinden sıyrılmıştı.

Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Kurucusu Emre Öztürk ile olan röportajımızda Piyasadaki eksiklikleri ve Kurumsal anlamda ki çalışmaları ile piyasanın en iyi ve en teknolojik ekspertiz merkezleri kurduklarını dile getirirken bundan sonraki dünya çapındaki başarılar içinde söz verdiklerini açıkladı. Konuşmasında Şirket çalışanlarına ve Bayilerine de bu yolda teşekkürlerini sunurak aile kavramı ile üst düzey bir işletmenin nasıl büyüdüğünün göstergesini kanıtlamış olduklarından bahsetti.

Sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Mert Palavaroğlu'nun yaptığı müthiş gecede Yılın fantezi Arabesk Erkek Sanatçı ödülünü Yaşar İpek alırken,Yılın Şairi ödülünü Ahmet Selçuk İlkan alırken diğer kategorilerde Burak King, Bora Duran,Nihan Akın ve Sosyal Medya Fenomenlerinden Kadir Ezildi gibi Ünlü isimler ödülleri sahiplerini buldu. Galada Bora Duran, Yaşar İpek ve Burak King Şarkıları ile hem ekran başındaki izleyicilere hem de galaya katılan kişilere müthiş bir gece yaşattı.



"Bu bir ilandır"