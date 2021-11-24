Baklavacı magandaların davası sil baştan! Hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan Hasan-Hüseyin Sel kardeşlerin davası bozuldu

MAHKEME 5 YIL HAPİS VERDİ; BİR TARAF AZ, DİĞERİ ÇOK BULDU

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi ilk celse tahliye, olaydan yaklaşık bir yıl sonra da kararını verdi. Sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel'i "hürriyeti tahdit" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan da 10 ay hapis cezası verdi. Toplamda 5 yıl hapse çarptırılan sanıkların "mala zarar verme" suçundan açılan davası ise düştü. Sel ailesi cezayı çok, Bahçıvan ailesi ise az bularak itiraz etti.

İSTİNAF KARARI BOZDU: CEZA ŞAHSİLEŞTİRİLMEDİ

İtiraz üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. 25. Ceza Dairesi sanıklar hakkında verilen kararı bozdu. Gerekçesinde ise, görüntülere göre Hüseyin Sel'in ağabeyi Hasan Sel'i sözlü olarak uyardığı ve eylemlerini kesmesi yönünde engellemeye çalıştığını kaydetti. Bu nedenle Hüseyin Sel'in suçlarının ne şekilde oluştuğunun, hangi gerekçe ile hangi delile üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılmadığını belirten daire, cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmadığının altını çizdi.