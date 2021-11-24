Ankara'da motosikletli kadın kurye Esra Nur Olgun trafikte beyzbol sopasıyla darbedildi! O anlar saniye saniye kamerada

Üniversitede acil ve ilk yardım bölümü öğrencisi olan, aynı zamanda firmada motosikletli kurye olarak çalışan Esra Nur Olgun, trafikte 06 DUF 13 plakalı otomobilin sürücüsü ile yol verme nedeniyle tartıştı.
İsmi öğrenilemeyen sürücü, aracından inip, Olgun'un kaskına iddiaya göre, önce yumruk attı ardından aracından aldığı beyzbol sopasıyla üzerine yürüdü. Araya diğer sürücüler girerek, sürücüyü durdurmaya çalıştı. Sürücü, daha sonra aracına binip uzaklaştı. Esra Nur Olgun da beyzbol sopalı saldırı girişimini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
"KASK OLMASA KAFAMA GELECEKTİ"
DHA'ya konuşan Esra Nur Olgun, "Arabayı önüme kırdı, kornaya bastım. Haksız olduğu halde özür dilemesi gerekirken sinirlenerek, 'Ne var, yol benim yolum, sen kenardan git' dedi.