Ankara'da motosikletli kadın kurye Esra Nur Olgun trafikte beyzbol sopasıyla darbedildi! O anlar saniye saniye kamerada

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Olaydan çok etkilendiğini ve sürücüden şikayetçi olacağını belirten Olgun, "Erkeklerle eşitiz, aynı işi yapıyoruz ama bünye olarak daha hassasız. Böyle bir kavgayı kaldıramayabiliriz, böyle bir şeyi biz erkekler gibi hazmedemeyebiliriz.