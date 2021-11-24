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    • Yaşam
    • 24.11.2021 09:07
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    • 24.11.2021 09:07
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    Van Erciş'te kayınpeder arazi kavgası yüzünden gelinini öldürdü

    Van'ın Erciş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada H.T., gelini N.T.’yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan H.T., yakalanıp tutuklandı.

    DHA
    Arazi yüzünden gelinini öldürdü

    Olay, 21 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Erciş ilçesi Aşağıçökek Mahallesi'nde meydana geldi. Evde, H.T. ile oğlu B.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında H.T. silahını çekip ateş etti.

    GELİN KURTARILAMADI
    Tabancadan çıkan mermiler, gelini N.T. 'ye isabet etti. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan N.T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    KAYINPEDER YAKALANDI
    Olayın ardından kaçan H.T.'nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. H.T., JASAT ekiplerinin çalışması sonucu Çaldıran ilçesinde arkadaşına ait saklandığı evde yakalandı. H.T.'nin suç aleti silahı ise olay yerine yakın boş bir araziye gömdüğü belirlendi.
    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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