Cesedi bulunan Yörük kızı Müslüme soruşturması başladı

Mersin Gülnar'da ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın gözaltına alınan aile fertlerinden dede ve anneanne serbest bırakıldı.

Aralarında babası Mehmet ve annesi Selvi Yağal'ın da bulunduğu 6 kişinin ise sorgusunun sürdüğü açıklandı. Bu arada minik yavrunun cenazesi, Karaman'da toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Müslüme için Karaman'da cenaze töreni düzenlendi. Tabutu, Türk bayrağı ve çiçeklerle süslendi. Abla Nurcan Özcan, tabuta sarılarak feryat etti. Cenazeye Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, CHP Milletvekili İsmail Atakan Ünver, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek katıldı.