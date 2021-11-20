Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Gözaltındaki aile yakınları...

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca dün gözaltına alınan, 3 yaşındaki çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişiler, sağlık raporu için Gülnar Devlet Hastanesi'ne, ardından jandarma karakoluna götürüldü.

Aile yakınlarının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

