Türkiye Müslüme’ye ağlıyor! Müslüme’nin cenazesi dedesinin köyüne getirildi! Müslüme son yolculuğuna uğurlandı

Müslüme'nin ablası Nurcan Özcan (24), bulunsun diye çok umut ettiklerini ama nasip olmadığını belirterek, "Gelinlik giydiremedik ama Allah nasip ederse gelinliklerle son yolculuğuna uğurlayacağız. Benim hep canlı bulunması yönünde umudum vardı. Bunu hiç düşünmedim. 7 kilometre ileriye kendi imkanları ile gidemez.