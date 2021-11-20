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Türkiye Müslüme'ye ağlıyor! Müslüme’nin cenazesi dedesinin köyüne getirildi! Müslüme son yolculuğuna uğurlandı

Müslüme'ye veda.... Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme, ailesinin kaldığı çadırın 7 km uzaklığında bulunmuştu! 2.5 yaşındaki Müslüme Yagal'ın cenazesi defnedilmek üzere Karaman'a getirildi. Müslüme'nin cenazesi defnedilmeden önce dedesi İbrahim Yagal'ın Çavuşpınarı köyündeki evinin önüne götürüldü. İşte detaylar....

20.11.2021 15:54 - Son Güncelleme: 20.11.2021 15:55
Türkiye Müslüme’ye ağlıyor! Müslüme’nin cenazesi dedesinin köyüne getirildi! Müslüme son yolculuğuna uğurlandı

Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yagal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra dün ormanlık alanda bir ağacın altında bulundu.

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Türkiye Müslüme’ye ağlıyor! Müslüme’nin cenazesi dedesinin köyüne getirildi! Müslüme son yolculuğuna uğurlandı

0 Kasım tarihinden bu yana arama çalışmalarını sürdüren ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme'nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.

Türkiye Müslüme’ye ağlıyor! Müslüme’nin cenazesi dedesinin köyüne getirildi! Müslüme son yolculuğuna uğurlandı

Müslüme'nin cansız bedeni olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Gülnar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Küçük kızın cansız bedeni işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Karaman'a gönderildi.

Türkiye Müslüme’ye ağlıyor! Müslüme’nin cenazesi dedesinin köyüne getirildi! Müslüme son yolculuğuna uğurlandı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirilerek yıkanıp kefenlenen Müslüme'nin cenazesi, namaz öncesi polis eskortu eşliğinde annesi Selvi Yagal'ın babası İbrahim Yagal'ın Çavuşpınarı köyündeki evinin önüne götürüldü.

Türkiye Müslüme’ye ağlıyor! Müslüme’nin cenazesi dedesinin köyüne getirildi! Müslüme son yolculuğuna uğurlandı

Müslüme'nin ablası Nurcan Özcan (24), bulunsun diye çok umut ettiklerini ama nasip olmadığını belirterek, "Gelinlik giydiremedik ama Allah nasip ederse gelinliklerle son yolculuğuna uğurlayacağız. Benim hep canlı bulunması yönünde umudum vardı. Bunu hiç düşünmedim. 7 kilometre ileriye kendi imkanları ile gidemez.

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