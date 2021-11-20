Müge Anlı'da aranıp cansız bedeni bulunan Müslüme'nin ölümünde şok detaylar! Müslüme'yi kim buldu? Müslüme nerede bulundu?
Son dakika haberi... Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme, ailesinin kaldığı çadırın 7 km uzaklığında bulunmuştu! 2,5 yaşındaki Müslüme'den gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu. Peki Müslüme nasıl bulundu? Müslüme'yi kim buldu? Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili ilginç ayrıntılar gelmeye başladı. Müslüme'nin cesedini 40-45 yaşlarında bir kadın çobanın bulduğu, büyük korkuya kapılan kadının muhtara haber verdiği ortaya çıktı! İşte Müslüme'nin ölümündeki detaylar...
20.11.2021 12:20
- Son Güncelleme: 20.11.2021 12:54
Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve dün cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere Karaman'a gönderildi.
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.