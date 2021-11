Yerel yönetimlerden derlenen haberler

Akyurt Belediyesi gençlere yönelik çalışmalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ödül daha aldı. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği Tam Bana Göre Festival kapsamındaki yarışmada "Camiden Hayata" adlı proje ödüle layık görüldü.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ödüllü projeyi "Amacımız gençlerimizi camilerimizle buluşturarak, bedensel, zihinsel ve manevi yönden kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır" dedi.

MERAM İÇİN DURMAK YOK

Meram Belediyesi'nin gençlik ve eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA), AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı proje yarışmasında, Gençliğe Yönelik Yapılan Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri" dalında ödül kazandı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ödülü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Kavuş, "Meram için gece gündüz çalışacağız" dedi.

'TAM BANA GÖRE FESTİVAL'

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali "Tam Bana Göre Festival" ismi ve sloganıyla başladı. Sincan Belediyesi de festivalde yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarıyla açılışı yapılan festivalde Sincan Belediyesi gençlere yönelik yürüttüğü proje ile ödül aldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan festivalin ikinci gününde de belediye standındaydı ve misafirleri ağırladı.

TEK SES MÜCADELE

Karatay Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Konya Bağımlılıkla Mücadele Derneği işbirliğiyle, "Madde Bağımlılığını Önlemede Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi" semineri gerçekleştirildi. Programda sivil toplum kuruluşlarının çok daha etkin bir şekilde iletişim ağına dahil edilerek bağımlılıkla mücadelede tek ses olunmasının önemi detaylı şekilde vurgulandı.

CAN DOSTLARA 5 YILDIZLI HASTANE

Beykoz Belediyesi, içinde 2 yoğun bakım servisinin de yer aldığı 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, can dostlar için her türlü konforun düşünüldüğü Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, günde 200 sokak hayvanını tedavi ediyor. İki veteriner ve 15 yardımcı personelin görev aldığı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, 75 kafes mevcut ve 100 kediye aynı anda hizmet verilebiliyor. Veteriner İşleri Müdürü Mücahit Özdemir, "Can dostlarımıza kuaför hizmeti veriliyor. Uzman veteriner hekimlerimiz kısırlaştırma operasyonlarına, tedavi işlemlerine ve muayene uygulamalarını 24 saat yapıyor" dedi.

DOKTOR EVE GELSİN!

Evde sağlık ve hasta nakil ambulansı birimi; Üsküdar ilçe sınırları içerisinde ikamet eden, yatağa bağımlı, yürüyemeyen hastalara hizmet veriyor. Üsküdar Belediyesi; sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalara evde sağlık hizmetleri kapsamında hasta nakil ambulansı ile evden hastaneye, hastaneden eve hasta nakil hizmeti, evde hemşirelik hizmeti, evde doktor muayenesi işlemleri yapılıyor. Aynı zamanda yaşlı ve yatalak hastaların hastanelere ve sağlık kurumlarına ulaşmalarını sağlıyor. Bu güne kadar yapılan hizmetler arasında 45 bin defa hastaların hastanelere ulaşımı ve 4 bin kez evde doktor muayenesi yer alıyor. Kurumda kayıtlı yatalak hastalara 23 bin kez hemşirelik hizmeti gerçekleştirildi.