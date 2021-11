Mikail Emre Çalışkan: ‘’TOGG’un teknolojisi, otomotiv sanayimiz için önemli bir vizyon ortaya koyuyor’’

''TOGG yatırımını, sektörün gelişimi açısından oldukça faydalı buluyorum.'' görüşünü paylaşan Mikail Emre Çalışkan, sözlerine şöyle devam etti:



''Yerli otomobil, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ülkemiz için önemli bir hayaldi. Zaman zaman bu konuda çeşitli girişimler denenmiş fakat ülkemizin teknolojik altyapısı buna müsaade etmemişti. Yıllar içerisinde yaşadığımız gelişim ve teknolojik altyapı yatırımları ile günümüze geldiğimizde artık bunun mümkün olduğunu görüyoruz. Bizler de Bixos olarak kendi sektörümüze öncülük ederek Blockchain teknolojilerinden faydalanıyor ve yatırımcılarımızı buna göre yönlendiriyoruz. Henüz yeni bir oluşum olan Bixos'un kısa sürede büyük yatırımlar almasının nedenlerinden biri de budur. Bir diğer etken ise yenilenen teknolojileri yetkin bir ekiple an be an takip etmesidir.''



Blockchain'i çağımızın teknolojisi olarak nitelendiren Mikail Emre Çalışkan:



''TOGG gibi çağı yakalayan oluşumlar her zaman biz girişimcilere örnek teşkil etmiştir. Ülkemizin, birçok alanda olduğu gibi bu alanda da yerli ve milli düşüncelerle kurduğu oluşumu yakından takip ediyor, yaşanan bu gelişmelerden ilham alıyoruz. Bixos'u kurarken de aynı yerli ve milli düşüncelerle ülkemize ve milletimize sağlayacağımız maksimum fayda ile yola çıktık. Her zaman, ekonomimize katkı sağlayacak projeler geliştirmeyi hedefliyor ve her şeyden önce bu ülkenin bir ferdi olarak gelişime ortak olmayı kendime vazife biliyorum.''