Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci: “Evde beyazlatma cihazları dişinize zarar verebilir”

Yapılan bir araştırmada test edilen 36 üründen 20'sindeki beyazlatıcı seviyesinin tavsiye edilenin çok üzerinde olduğu ortaya çıktı. Özellikle online alışveriş yaygınlığının artmasını takiben bu ürünlere olan rağbette de bir artış söz konusu. Kişinin kendi isteği ile raftan satın alabileceği diş beyazlatıcıların içeriğinde maksimum %0.1 oranında hidrojen peroksit bulunması gerektiğini belirten Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci piyasada satılan ürünlerin birçoğunda bu oranın çok daha üstüne çıkıldığı, hatta yurtdışında yasadışı satışı yapılan bir üründe bu oranın %30.7 olarak tespit edildiğini belirtti.

Sinan Emre Şekerci "Diş beyazlatma amacı ile kullanılan hidrojen peroksit ciddi derecede güçlü bir kimyasaldır ve karıştırılmaması gerekir. Diş hekimleri kullanımı konusunda eğitimlidir. Ayrıca hangi beyazlatma ürünlerinin hangi durumlarda kullanılması gerektiği hususunda öncelikle tanı koyulmalı ve sadece uygun kişilere kullanılmalıdır. "Diş eti dokusunu tahrip ederseniz, asla geri alamazsınız ve dişlerinizi bile kaybedebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Bu ev kitlerinin içeriklerine dair konuşan Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci "Evde diş beyazlatma kitleri genellikle yüzme havuzlarını temizlemek için kullanılan asitle aynı asit olan klor dioksit içerdikleri için sadece birkaç dakika içinde etki eder bu da dişlerdeki her türlü lekeyi ortadan kaldırdığı için birçok tüketicinin arzu ettiği o beyaz parıltıyı elde etmede yardımcı olur. Ne yazık ki bu asit diş minesini de kaldırır ve dentin tabakasını açıkta bırakarak çoğu zaman onarılamaz bir hasara neden olur" şeklinde konuştu.