İlişki Koçu Gürkan Keçici Kimdir? Eğitim ve Kariyer Hayatı

İSTANBUL'DA DOĞDU, UZUN SÜRE ÇALIŞMA HAYATINDA BULUNDU
İlişki Koçu Gürkan Keçici, İstanbul'un Fatih semtinde doğdu. Üniversite hayatıyla birlikte uzun süre çalışma hayatında da bulunan Keçici, farklı alanlarda kendini geliştirmiştir. 18 yıl boyunca pazarlama ve reklamcılık alanlarında çalışmalarda bulunmuş, sektörü yakından tanıma şansı elde etmiştir. Birçok uluslararası firmaya pazarlama ve reklamcılık alanında danışmanlık hizmet veren Keçici, yine bu alanda insan kaynakları ve marka yönetimi konusunda da destek olmuştur.
2015 yılı, Keçici'nin kişisel gelişim ve davranış bilimlerine merak saldığı bir yıldır. Bu alanda kendini geliştirmesi gerektiğini düşünmüş ve gerekli sertifika programlarına dahil olmuştur. Ayrıca alanla ilgili araştırma ve söyleşilere katılan Keçici, ilişkiler üzerine yoğunlaşmıştır. Bu alanda monolog ve makaleler yazarak alanla ilgili yenilikleri yakından takip etme fırsatı yakalamıştır.
ULUSLARARASI KOÇLUK FEDERASYONU (ICF) SERTİFİKASI ALDI
Yaşam koçluğu alanında eğitimler almaya başlayan Gürkan Keçici bu kapsamda Başkent Üniversitesi Yaşam Koçluğu ile Yeditepe Üniversitesi İlişki Koçluğu programlarını bitirmiştir. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) sertifikası alarak yaşam ve ilişki koçluğunda çok daha aktif bir şekilde çalışma imkanı bulmuştur.
Pandemi sürecinde öğrendiklerini Youtube başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarından takipçileriyle paylaşmıştır. Youtube videolarında anlattıkları, ilk kitabının çıkması noktasında kendisine ilham kaynağı olmuştur. Ayrıca sosyal medya videoları da ilişkiler üzerine önemli bilgileri içerir.
CEPTE OLMADAN AŞK ADLI İLK KİTABINI 2021 YILINDA YAYINLADI
Cepte Olmadan Aşk, Gürkan Keçici'nin çıkardığı ilk kitaptır. İlişki öncesi, ilişki sırası ve sonrasında yaşananlara dair geniş bir analizi içeren kitap, 2021 yılında çıkmıştır. Kitabında, her ilişkinin farklı dinamizmi olduğunu belirten Keçici, kişinin kendisine karşı öz saygısı ve özgüvenini ön planda tutması gerektiğini vurgulamıştır. Böylelikle ilişkilerin çok daha sağlam olacağının altını çizen Keçici, kitabında kadın-erkek ilişkilerini etraflıca inceleyerek okurların konuya farklı pencerelerden bakabilmesini hedeflemiştir.
Keçici, önemli bir problem olan ayrılık sonrası insanın hayatını nasıl yönetmesi gerektiği konusunda yönlendirmeler yaparak ilişki sonrası yaşama yönelik de önemli çalışmalar yapmaktadır.