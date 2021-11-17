İlişki Koçu Gürkan Keçici Kimdir? Eğitim ve Kariyer Hayatı

İSTANBUL'DA DOĞDU, UZUN SÜRE ÇALIŞMA HAYATINDA BULUNDU

İlişki Koçu Gürkan Keçici, İstanbul'un Fatih semtinde doğdu. Üniversite hayatıyla birlikte uzun süre çalışma hayatında da bulunan Keçici, farklı alanlarda kendini geliştirmiştir. 18 yıl boyunca pazarlama ve reklamcılık alanlarında çalışmalarda bulunmuş, sektörü yakından tanıma şansı elde etmiştir. Birçok uluslararası firmaya pazarlama ve reklamcılık alanında danışmanlık hizmet veren Keçici, yine bu alanda insan kaynakları ve marka yönetimi konusunda da destek olmuştur.

2015 yılı, Keçici'nin kişisel gelişim ve davranış bilimlerine merak saldığı bir yıldır. Bu alanda kendini geliştirmesi gerektiğini düşünmüş ve gerekli sertifika programlarına dahil olmuştur. Ayrıca alanla ilgili araştırma ve söyleşilere katılan Keçici, ilişkiler üzerine yoğunlaşmıştır. Bu alanda monolog ve makaleler yazarak alanla ilgili yenilikleri yakından takip etme fırsatı yakalamıştır.