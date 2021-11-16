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    • Yaşam
    • 16.11.2021 11:44
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    • 16.11.2021 12:10
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    Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Hyundai markalı otomobilin sürücüsü S.Ş., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 yaralı

    Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 34 BSS 117 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle, önünde seyreden N.C. idaresindeki 20 FJ 955 plakalı Volkswagen otomobile arkadan çarptı.

    Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 yaralı

    Çarpmanın etkisiyle iki araç da bir süre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Hyundai markalı otomobilin sürücüsü S.Ş., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 yaralı
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