Uğur Şengül Kimdir? Ne iş yapıyor?

Aslen Nereli?

1989 yılının Ocak ayında dünyaya gelen başarılı isim aslen Siirt'lidir ancak İstanbul doğumludur. Günümüzde yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir. Sosyal medya dünyasına giriş yapmadan önce Adidas, Nike ve Mavi Jeans gibi kurumsal markaların mağaza müdürlüğünü yapmıştır. İlerleyen süreçte ise kariyerine youtuber ve sosyal medya fenomeni olarak devam etmeye karar vermiştir. Kaliteli içerik ve paylaşımları ile kısa sürede ciddi bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran ünlü fenomen Trendyol, CocaCola, Ruffeles, Philips Lacoste ve diğer bir çok kurumsal markalar ile işbirliği yapmış ve iyi bir gelir kaynağı elde etmiştir. Youtube kanalında genellikle vlog ve eğlenceli içerikleri takipçileri ile buluşturuyor. Ayrıca takipçileri özel hayatı ile ilgili bir çok soruya samimi instagram hikayelerinden cevap alabiliyor. Güzel sesiyle de gündemde olan ünlü fenomenin yakın zamanda bir single çıkartıcağı da konuşulan dedikodular arasında. Şengül çalışkan ve kendini geliştiren tutumu ile uzunca bir süre daha gündemde kalacağa benziyor.

Uğur Şengül Boyu, Yaşı, Sevgilisi Kim?

2021 yılı itibariyle 32 yaşındadır. Yakışıklı ismin ayrıca boyu 1.89, kilosu da 90'dır. Yakışıklı esmerin gözleri kahverengi ve saçları siyah renktedir. Geçmiş dönemde kilo sorunları yaşamış 100 kilonun üzerine çıkmış sonrasında diyet yapmaya karar vermiştir. Şimdiler de ise fit ve düzgün vücudu ile dikkatleri üzerine çekmektedir.

Film izlemek ve PlayStation oyunları oynamak en sevdiği hobileridir. Kalabalık ve boğucu mekanlardan çok hoşlanmayan ünlü fenomen, basketbol ve kayak sporu ile ilgilenmektedir. Son olarak yağmur sesi eşliğinde uyumaktan büyük keyif aldığı belirtilmektedir. Resmi instagram hesabını @ugursengulx olarak kullanan Şengül'ün instagram hesabında 252B, Youtube kanalında ise 292B abone sayısına sahiptir.