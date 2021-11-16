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Bir annenin feryadı! Trafik kazası sonrası 1 yıl hastanede kalan oğlu hayatını kaybetti: Ciğerime açılan yaranın adaletini istiyorum

Bir annenin yürek yakan feryadı! Antalya'da alkollü sürücü M.B.T.'nin (26) kullandığı aracın arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Şevket Erdem (31), yaklaşık 1 yıl sonra hastanede hayatını kaybetti. Oğlu Şevket'in ölümün ardından M.B.T. hakkında tutuklama isteğinde bulunduklarını söyleyen anne Fadime Arpağ (57), talebin reddedilmesine tepki gösterdi. Arpağ "Oğlum için adalet istiyorum. Ciğerime açılan yaranın adaletini istiyorum" dedi. İşte trafik kazası sonrası yaşananlar ve acılı annenin söyledikleri...

DHA
16.11.2021 11:34 - Son Güncelleme: 16.11.2021 12:16
Bir annenin feryadı! Trafik kazası sonrası 1 yıl hastanede kalan oğlu hayatını kaybetti: Ciğerime açılan yaranın adaletini istiyorum

Kaza, 1 Kasım 2020'de akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi Teknokent önünde meydana geldi. Şevket Erdem yönetimindeki otomobile, arkadaşı M.B.T.'nin kullandığı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle fenalaşan Erdem'in kalbi durdu.

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Bir annenin feryadı! Trafik kazası sonrası 1 yıl hastanede kalan oğlu hayatını kaybetti: Ciğerime açılan yaranın adaletini istiyorum

Çevredekilerin ihbarı olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdem'e kalp masajı yapıp, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Yaklaşık 11 ay Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ve normal serviste tedavi gören Erdem, geçen aylarda özel bir hastaneye nakledildi. Erdem, 31 Ekim 2021'de hastanede hayatını kaybetti.

Bir annenin feryadı! Trafik kazası sonrası 1 yıl hastanede kalan oğlu hayatını kaybetti: Ciğerime açılan yaranın adaletini istiyorum

Şevket Erdem'in annesi Fadime Arpağ, oğlunun uzun süre yoğun bakımda kaldığını söyledi. Arpağ, kayıtlara göre sürücüsü M.B.T.'nin olay günü 2.14 promil alkollü olduğunu, kaza yerinde fren izine rastlanmadığını belirtti. Oğlu Şevket'in ölümün ardından M.B.T. hakkında tutuklama isteğinde bulunduklarını ifade eden Arpağ, talebin reddedilmesine tepki gösterdi.

Bir annenin feryadı! Trafik kazası sonrası 1 yıl hastanede kalan oğlu hayatını kaybetti: Ciğerime açılan yaranın adaletini istiyorum

"SADECE BİR HAFTA EV HAPSİ VERDİLER"
Oğlundan kalan fotoğrafları gözyaşları içinde öpüp koklayan Arpağ, şunları söyledi:
"Arabayı TIR geçmiş gibi ezmiş. Kaza sonrası hepimiz mahvolduk. Bir çare bulamadık. Karşı taraf tutuklanmadı. Sadece bir hafta ev hapsi verdiler.

Bir annenin feryadı! Trafik kazası sonrası 1 yıl hastanede kalan oğlu hayatını kaybetti: Ciğerime açılan yaranın adaletini istiyorum

O kadar. Suçsuzmuş, 80-90'la gidiyormuş. 80- 90 kilometre hızla giden arabayı nasıl o hale getirmiş. Karşı tarafın annesi 1-2 ay gelip gitti. O çocuk hiç gelmedi.

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