Bir annenin feryadı! Trafik kazası sonrası 1 yıl hastanede kalan oğlu hayatını kaybetti: Ciğerime açılan yaranın adaletini istiyorum

"SADECE BİR HAFTA EV HAPSİ VERDİLER"

Oğlundan kalan fotoğrafları gözyaşları içinde öpüp koklayan Arpağ, şunları söyledi:

"Arabayı TIR geçmiş gibi ezmiş. Kaza sonrası hepimiz mahvolduk. Bir çare bulamadık. Karşı taraf tutuklanmadı. Sadece bir hafta ev hapsi verdiler.