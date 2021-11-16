Bir annenin feryadı! Trafik kazası sonrası 1 yıl hastanede kalan oğlu hayatını kaybetti: Ciğerime açılan yaranın adaletini istiyorum
Bir annenin yürek yakan feryadı! Antalya'da alkollü sürücü M.B.T.'nin (26) kullandığı aracın arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Şevket Erdem (31), yaklaşık 1 yıl sonra hastanede hayatını kaybetti. Oğlu Şevket'in ölümün ardından M.B.T. hakkında tutuklama isteğinde bulunduklarını söyleyen anne Fadime Arpağ (57), talebin reddedilmesine tepki gösterdi. Arpağ "Oğlum için adalet istiyorum. Ciğerime açılan yaranın adaletini istiyorum" dedi. İşte trafik kazası sonrası yaşananlar ve acılı annenin söyledikleri...
Kaza, 1 Kasım 2020'de akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi Teknokent önünde meydana geldi. Şevket Erdem yönetimindeki otomobile, arkadaşı M.B.T.'nin kullandığı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle fenalaşan Erdem'in kalbi durdu.
Çevredekilerin ihbarı olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdem'e kalp masajı yapıp, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Yaklaşık 11 ay Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ve normal serviste tedavi gören Erdem, geçen aylarda özel bir hastaneye nakledildi. Erdem, 31 Ekim 2021'de hastanede hayatını kaybetti.
Şevket Erdem'in annesi Fadime Arpağ, oğlunun uzun süre yoğun bakımda kaldığını söyledi. Arpağ, kayıtlara göre sürücüsü M.B.T.'nin olay günü 2.14 promil alkollü olduğunu, kaza yerinde fren izine rastlanmadığını belirtti. Oğlu Şevket'in ölümün ardından M.B.T. hakkında tutuklama isteğinde bulunduklarını ifade eden Arpağ, talebin reddedilmesine tepki gösterdi.