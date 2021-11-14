5 bin liraya aldı 45 bin lira harcayarak orijinaline uygun şekilde yeniledi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan klasik araba tutkunu Ahmet Şahin, 1981 model minibüsünü restore ederek 80'li yılların özlemini gideriyor.
Klasik araçlara olan tutkusu minibüsçülük mesleğini yaptığı yıllarına dayanan Ahmet Şahin, daha öncesinde de farklı bir aracını 'Çiçek Abbas' filminde bulunan kırmızı minibüse benzetmişti.
5 bin liraya aldığı minibüsü yaklaşık 45 bin lira harcayarak orijinaline uygun bir şekilde yenileyen Şahin, bu işin meraklısı olduğunu belirtti. Şahin 5 yıl önce aldığı ve 1 yıl boyunca restore etmek için çabaladığı aracına gözü gibi bakıyor.