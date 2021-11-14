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Haberler Yaşam Başak Cengiz'in vahşice katledilmesi sonrası katil Can Göktuğ Boz'un oturduğu sitede samuray toplantısı! Skandal detayları Şebnem Şirin'in teyzesi açıkladı

Başak Cengiz'in vahşice katledilmesi sonrası katil Can Göktuğ Boz'un oturduğu sitede samuray toplantısı! Skandal detayları Şebnem Şirin'in teyzesi açıkladı

Son dakika haberi... İstanbul'da Başak Cengiz, Can Göktüğ Boz isimli cani tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla vahşice katledildi. Korkunç olay sonrası katilin yaşadığı sitede toplantı yapıldığı öğrenildi. Cani ile komşu olan Şebnem Şirin'in teyzesi yaşanan skandal olayı sosyal medya hesabından paylaştı. İşte son gelişmeler...

14.11.2021 16:37 - Son Güncelleme: 14.11.2021 16:37
Başak Cengiz’in vahşice katledilmesi sonrası katil Can Göktuğ Boz’un oturduğu sitede samuray toplantısı! Skandal detayları Şebnem Şirin’in teyzesi açıkladı

Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledildi.

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Başak Cengiz’in vahşice katledilmesi sonrası katil Can Göktuğ Boz’un oturduğu sitede samuray toplantısı! Skandal detayları Şebnem Şirin’in teyzesi açıkladı

Tüyler ürperten olayın ardından cani Can Göktuğ Boz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başak Cengiz’in vahşice katledilmesi sonrası katil Can Göktuğ Boz’un oturduğu sitede samuray toplantısı! Skandal detayları Şebnem Şirin’in teyzesi açıkladı

Dehşet anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Başak Cengiz’in vahşice katledilmesi sonrası katil Can Göktuğ Boz’un oturduğu sitede samuray toplantısı! Skandal detayları Şebnem Şirin’in teyzesi açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre; Denizli'de Furkan Zıbıncı tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürülen Şebnem Şirin'in teyzesi Selda Tokat, katil Can Göktuğ Boz ile komşu çıktı.

Başak Cengiz’in vahşice katledilmesi sonrası katil Can Göktuğ Boz’un oturduğu sitede samuray toplantısı! Skandal detayları Şebnem Şirin’in teyzesi açıkladı

Aynı sitede farklı bloklarda oturduklarını açıklayan Tokat, korkunç cinayetin ardından oturduğu sitede toplantı yapıldığını anlattı.

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